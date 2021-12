Clínica-escola oferece atendimento odontológico em Lauro de Freitas

A Clínica-escola de Odontologia da Unime Lauro de Freitas está realizando o cadastro para novos pacientes. As marcações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h20 às 16h, presencialmente, na unidade, que fica na Av. Luis Tarquínio Pontes, 600, no centro da cidade. São oferecidos serviços de profilaxia (limpeza), raspagem, restaurações, endodontia (canal), exodontia (extrações), prótese total, prótese parcial, pino e prótese (coroa). O atendimento é destinado a adultos, idosos, crianças, pacientes com deficiência e grupos especiais.

Os pacientes, ao chegarem na clínica, passam pela triagem, sendo encaminhados para as especialidades conforme as necessidades de tratamento e disponibilidade de vagas. As etapas seguintes dependem do tipo de tratamento e das necessidades odontológicas. Os serviços são realizados por alunos da Unime, com supervisão de professores. Para ter acesso, é necessário comparecer à clínica nos horários de atendimento, munido de carteira de identidade ou documento de identificação com foto. De acordo com os organizadores da ação, é cobrada uma taxa administrativa de baixo custo pelo serviço.

O coordenador da clínica-escola, Rildo Freire, reforça a importância de realizar consultas frequentes no dentista. “A boca é a porta de entrada para outros sistemas do corpo humano. O acompanhamento odontológico garante saúde bucal e qualidade de vida, principalmente porque a saúde oral tem repercussões não só no campo físico, mas também no psicológico e social”, explica o profissional.

