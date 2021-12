Cine Teatro de Lauro de Freitas é palco do “Agitação cultural”

O Cineteatro de Lauro de Freitas será palco de performances cênicas, de dança, de música e de literatura, dentro do projeto “Agitação cultural”, como parte da programação do Novembro Negro da cidade. O circuito de apresentações acontece nesta quinta-feira (28), a partir das 18h, ocupando diversos ambientes da casa de espetáculos. Logo no calçadão do espaço, os grupos Tambores de Ipitanga, Mixará Afro Batuque e Maculelê mostram a sua arte e, no foyer do teatro, será lançado o cordel “Festas e bambas de Santo Amaro do Ipitanga”, de autoria do historiador Gildásio Freitas.

Na sala principal, às 19h, a Orquestra Afrosinfônica, do maestro Bira Marques, levará o público a uma viagem musical pela cultura africana. Já o Coletivo Poesia Crioula vai recitar “Navio negreiro”, de Castro Alves. Em seguida, às 20h, a Cia de Dança Ritmo e Cores apresenta um espetáculo que resgata a cultura afro-brasileira e suas linguagens contemporânea, moderna e popular. Já na área externa do teatro, a Orquestra de Pandeiros demonstra a sua musicalidade na área externa. A sonoridade digital de Katy Apina, por sua vez, pode ser conferida a partir das 21h, na Sala Multiuso.

Também haverá intervenções relâmpagos, dentro do Circuito Afro Cênico, com performances teatrais do Polo de Atores e Dramaturgia e da Cia Municipal de Teatro, além de declamações a cargo de poetas e poetisas. O Polo Audiovisual Piensaté exibirá curtas-metragens da cultura local e mundial. As instalações cenográficas ficarão por conta do mestre Sivú Art´s. Ainda durante o evento vai ocorrer feirinha de livros e artesanato. O Cineteatro de Lauro de Freitas fica na Praça João Thiago dos Santos, s/n, no centro da cidade.

