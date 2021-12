Cinco cursos gratuitos estão disponíveis para estudantes de Direito

Estão disponíveis, em diversas plataformas on-line, cursos gratuitos para estudantes de Direito . As capacitações abrangem conhecimentos sobre as áreas Jurídica e de Empreendedorismo. É possível estudar Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Tributário, Direito do Consumidor, Direito Penal e Direito Trabalhista, entre outras formações visando reforçar o aprendizado durante a faculdade.

Confira os 5 cursos gratuitos de Direito:

1. Introdução ao Direito Constitucional

Disponível na plataforma Saberes, do Senado Federal, o curso “ Introdução ao Direito Constitucional ” traz os módulos Constitucionalismo e constituições brasileiras; Elementos de teoria da constituição; e Direitos e garantias fundamentais. A capacitação tem duração de 40h.

2. Direito Administrativo

Na UNESP Aberta, o estudante terá conhecimentos no curso de Direito Administrativo sobre gestão pública eficiente, controle interno e cumprimento das normas. Além disso, a formação também mostra como evitar desperdícios de verbas e desvios. A capacitação é sem tutoria e sem certificação.

3. Lei de acesso à informação

O curso sobre a “ Lei de acesso à informação ” está disponível pelo Senado. As aulas trazem o conteúdo baseado na Lei nº 12.527/2011, que transforma o acesso às informações públicas em um direito constitucional.

4. Introdução ao Direito do Consumidor

O curso “ Introdução ao Direito do Consumidor ”, pela plataforma Saberes, trata sobre a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor. O conteúdo programático conta com assuntos sobre aspectos introdutórios, responsabilidade civil nas relações de consumo, publicidade no direito do consumidor, práticas abusivas, banco de dados de consumidores e defesa do consumidor em juízo.

5. Direito Penal Internacional

O curso da Case Western Reserve University, disponibilizado pela Coursera, oferece o curso de “ Direito Penal Internacional ”. Os alunos poderão ampliar os conhecimentos a partir de casos como o julgamento de Saddam Hussein.

Bolsa de estudo para o curso de Direito

Quem tem vontade de fazer uma faculdade de Direito pode aproveitar a oportunidade das bolsas de estudo do programa de inclusão educacional Educa Mais Brasil. O estudante consegue um desconto nas mensalidades de até 70% em diversas instituições particulares em todo país. A inscrição é gratuita e é feita por meio do site do programa .

adblock ativo