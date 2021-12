Cinco cidades brasileiras receberão a maior livraria flutuante do mundo

Já pensou embarcar em um navio e dar uma volta por histórias, culturas diversas e até adquirir conhecimentos para sua carreira? É o que a maior feira de livros flutuante do mundo propõe aos seus visitantes. Quem gosta de ler deve ficar atento à programação do navio Logos Hope, que atracará em portos brasileiros com mais de 5 mil livros a bordo a partir de agosto de 2019.

O navio Logos Hope passará por Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Belém, respectivamente. Quem visitar a embarcação vai encontrar milhares de títulos voltados para educação complementar, interesses profissionais e de carreira, desenvolvimento pessoal, entre outros, além de uma sessão dedicada somente para crianças. As obras serão vendidas a preços acessíveis. Também será organizada uma estrutura para doação de livros.

Assim que soube da turnê do Logos Hope pelo Brasil, a relações públicas Gabriele Silva, que também é bolsista do Educa Mais Brasil no curso de pós-graduação em Gestão de Projetos e Programas Sociais , da Estácio Fib , começou a planejar um tempinho das suas férias para navegar no universo literário da embarcação. Para ela, terá oportunidade de conhecer volumes de outros locais que não teria acesso normalmente.

“A gente perdeu um pouco o hábito de visitar bibliotecas. Hoje em dia, utilizamos o computador e celular como instrumento de leitura ou lemos em casa. Então, acho que, além de resgatar o hábito de sair de casa para ler, é um local totalmente diferente porque você não espera que um navio possa proporcionar essa experiência. A ideia mexe um pouco com a fantasia, que está ligada à literatura. Creio que vai ser muito bom”, espera Gabriele.

>> Confira a programação da turnê do Logos Hope pelo Brasil

Santos – 23 de agosto a 17 de setembro

Rio de Janeiro – 18 de setembro a 08 de outubro

Vitória – 09 a 22 de outubro

Salvador – 24 de outubro a 12 de novembro

Belém – 18 de novembro a 06 de dezembro

Sobre o Logos Hope

Sem fins lucrativos, o Logos Hope atua desde fevereiro de 2009 com o objetivo de promover projetos sociais e de ajuda humanitária, com apoio de 400 voluntários. As viagens visam oferecer ajuda gratuita, desde a distribuição de livros até doações diversas. O navio tem capacidade para 442 pessoas e é de responsabilidade da empresa alemã GBA Ships.

Durante as viagens, já recebeu mais de 7 milhões de leitores e vendeu mais de 8 milhões de obras. Em grego, o nome Logos significa “a palavra”. “Acreditamos que, ao visitar o navio, você não apenas desfrutará seu tempo em nossa casa, mas também sentirá algo do amor de Deus por você”, pontua no site oficial da iniciativa, Pil-Hun Park, Diretor de Logos Hope.

