Cidades turísticas baianas têm até 80% de ocupação hoteleira no feriado

Badalados destinos turísticos baianos registram taxa de ocupação hoteleira na faixa de 70% entre o fim de semana e o feriado do Dia do Trabalho (1º/5). Os destaques são Porto Seguro, Praia do Forte, Morro de São Paulo Ilhéus e Itacaré, sendo que essas duas últimas podem alcançar, respectivamente, com 80%, e 90% de reservas dos seus hotéis e pousadas. “A maior demanda neste feriado deve ser regional, com baianos que viajam de carro”, avalia Wilson Spagnol, presidente da seção Extremo Sul da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), considerando um bom índice para o período de baixa estação.

Com cerca de 48 mil leitos, Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, registra 75% de ocupação de hotéis e pousadas. Praia do Forte, por sua vez, deverá registrar ocupação de 70% em pousadas, hotéis e resorts. No sábado (28), a vila terá uma programação especial do Projeto Tamar, com shows de Marcos Clement, das 16h30 às 17h30, e do grupo de rock 4Brothers, a partir das 20h. No intervalo, o público pode assistir a vídeos sobre educação ambiental e preservação das tartarugas marinhas.

Na Costa do Dendê, a ilha de Morro de São Paulo repete o índice de 70% alcançado no último fim de semana, segundo a prefeitura municipal de Cairu. Já a média de ocupação dos meios de hospedagem de Lençóis, na Chapada Diamantina, é de 65%, podendo melhorar o desempenho com as reservas de última hora.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), cerca de 40 mil pessoas devem utilizar a rodoviária de Salvador para viagens ao interior. Além dos 540 horários convencionais, o terminal terá mais 150 horários extras para cidades como Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus e Lençóis. No sentido inverso, quase 42 mil pessoas desembarcarão na capital entre sexta (27) e quarta-feira (2).

