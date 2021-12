Cerca de 2,5 mil educadores participam de formação no IAT

O Instituto Anísio Teixeira (IAT) realiza, até sexta-feira (9), na sede do órgão, na Paralela, formação continuada para 2,5 mil profissionais da rede estadual, entre coordenadores pedagógicos e gestores escolares. A atividade, que acontece em sua segunda etapa, contempla educadores dos 27 Territórios de Identidade, por meio atividade de 12 Polos Formativos: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Caetité, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Itaberaba, Jacobina, Juazeiro, Barreiras, Seabra.

A formação, conforme a diretora pedagógica do IAT, Diana Melo, tem como pilares o currículo, a avaliação e a prática pedagógica. “No primeiro encontro trouxemos as funções, rotinas e práticas inseridas na atuação dos diretores e coordenadores com foco na gestão das aprendizagens. Nesta etapa, iniciamos as temáticas do currículo e da avaliação como indutores do planejamento para as escolas”, explicou a gestora do IAT, órgão que integra a estrutura da Secretaria da Educação do Estado (SEC).

adblock ativo