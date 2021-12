Centro de Atenção Psicossocial é inaugurado em Correntina

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Correntina, localizado no bairro de São José, foi inaugurado na quinta-feira (15), pelo governador Rui Costa, que, na oportunidade, entregou 16 viaturas da Polícia Militar, com a proposta de beneficiar os municípios de Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Canápolis, Catolândia, Correntina, Coribe, Cocos, Feira da Mata, Ibotirama, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra Dourada, Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Tabocas do Brejo Velho.

Também foi feita a entrega de 100 barracas para qualificação da Feira Livre de Correntina e dinamização da comercialização dos produtos da Agricultura Familiar. A prefeitura municipal foi contemplada com a entrega de três kits de irrigação de cinco mil metros quadrados e duas máquinas forrageiras com reboque. Ainda na quinta, Rui Costa entregou, simbolicamente, a pavimentação de algumas ruas da cidade.

“Hoje fizemos entregas em diferentes áreas e anúncios de obras que vão beneficiar diretamente a população. Além do CAPS, a entrega de viaturas mostra que o Governo do Estado continua, com recursos próprios, fazendo investimentos fortes na segurança pública. Outra área que foi beneficiada nesta agenda foi a agricultura familiar, com a assinatura de convênios do Bahia Produtiva. Muitas famílias do interior baiano estão conseguindo obter renda mensal de até R$ 2,5 mil, em média, com a sua produção, e eu tenho muito orgulho de poder apoiar e fortalecer o trabalho desses agricultores”, declarou o governador.

