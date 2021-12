Central de Atendimento do DETRAN tem expediente alterado no fim de ano

A Central de Atendimento do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) não funcionará na sexta-feira (29) em função do balanço de fim de ano das operações do Banco do Brasil, já que não será possível fazer o pagamento de taxas na instituição financeira; as atividades voltarão à normalidade no dia 2 de janeiro. O órgão orienta os usuários que antecipem serviços com pagamentos que vencem no período.

adblock ativo