Censo Escolar 2018 já tem cronograma definido

O cronograma do Censo Escolar 2018 foi definido. Entre 30 de maio e 31 de julho, os diretores escolares e gestores das secretarias de educação dos estados, municípios e do Distrito Federal devem recolher os dados relativos à Educação Básica brasileira e enviar ao sistema online Educacenso. As informações serão enviadas ao Ministério da Educação em 30 de agosto.

Após o período de envio, serão disponibilizados 30 dias para retificação dos dados enviados. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a previsão é que isto ocorra em setembro. Em 31 de janeiro de 2019 deve ocorrer a divulgação do resultado definitivo. O calendário completo pode ser acessado no Edital do Censo Escolar 2018 .

Principal levantamento de dados estatísticos sobre a educação básica brasileira, o Censo Escolar da Educação Básica é realizado em colaboração por diretores de colégios públicos e privados, pelas secretarias de educação dos estados, municípios e do Distrito Federal. Diferentes níveis modalidades são mensurados no relatório: educação especial, ensino regular; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação profissional.

Por meio do Censo Escolar são criadas, monitoradas e avaliadas as políticas públicas da educação brasileira, fornecendo indicadores, a exemplo do o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Censo Escolar 2017

Anunciado em janeiro de 2018, o Censo escolar 2017 apontou que o Brasil possuía 184,1 mil escolas de educação básica. Destas, 67% estão localizadas em áreas urbanas e mais de 112 mil pertencem à rede municipal. O ensino fundamental é ofertado em (71,5%) e, o ensino médio, em 15,5%.

