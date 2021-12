Cenário preocupante: 40% da população com 25 anos ou mais não concluíram a Educação Básica

Um indicador divulgado, recentemente, preocupa o cenário educacional brasileiro. Cerca de 53,4 milhões de pessoas de 25 anos ou mais não concluíram o Ensino Fundamental , o que representa 40% da população. Este número é só um recorte de uma estatística ainda mais ampla e preocupante: mais da metade dessa população (52,6%) não chegou a se formar no Ensino Médio , o que corresponde a 70,3 milhões de pessoas.

Estes dados se referem ao ano 2018 e fazem parte do suplemento de Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgados na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi analisado, também, o tempo de estudo. O brasileiro cumpre, em média, 9,3 anos de estudo, quando são necessários, no mínimo, 16 anos para completar todos os níveis de escolaridade até o Ensino Superior. Por gênero, foi identificada uma diferença. Em média, os homens estudam durante 9 anos. As mulheres, um pouco mais: 9,5 anos.

Para não fazer parte dessa estatística de não ter concluído a Educação Básica, Witalla Vitória de Jesus, 18 anos, está correndo atrás para concluir os seus estudos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Colégio Delta. Ela parou de ir à escola quando estava no 9º ano e resolveu retornar porque tem o sonho de ser uma profissional qualificada. “Decidi voltar para ser alguém na vida. Tenho o sonho de fazer faculdade de Direito , pois admiro a área”.

Já Emily Daiane dos Santos, também 18 anos, se vê no futuro na área de Saúde depois que concluir o Ensino Básico. Ela interrompeu os estudos quando estava no 7º ano. “Preciso terminar os estudos, me profissionalizar para trabalhar, meu objetivo é este. Penso em cursar Medicina ”, planeja a estudante da EJA – Ensino Fundamental, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes.

Bolsas de estudo para a EJA – Educação de Jovens e Adultos

As duas estudantes estão tendo a oportunidade de concluir a Educação Básica graças às bolsas de estudo concedidas pelo Educa Mais Brasil para a modalidade EJA - Educação de Jobens e Adultos . No site do programa, parceiro do Portal A TARDE, é possível consultar as vagas disponíveis em cada cidade e se inscrever gratuitamente.

