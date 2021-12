Carregador de celular explode e quarto de imóvel pega fogo em Guanambi

O quarto de uma residência pegou fogo na tarde do sábado, 2, por volta das 12h30, na Rua Gonçalves Bezerra, no centro de Guanambi, no sudoeste da Bahia, após um carregador de telefone celular ter explodido em cima de uma cama. Estavam no interior do imóvel um casal e um filho, que foram encaminhados para UPA, em razão de terem inalado bastante fumaça e sofrerem queimaduras de natureza leve.

Segundo a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local indicado, os policiais militares se depararam com um dos cômodos em chamas. Eles utilizaram extintores para debelar o fogo e contaram com a ajuda de populares.

Após conseguirem controlar as chamas, o carro Pipa da Secretaria Municipal de Transporte (SMTrans) chegou ao local para fazer o rescaldo das paredes do imóvel.

