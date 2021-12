Carnaval de 22 cidades do interior terão o patrocínio do Governo do Estado

Neste Carnaval, 22 cidades do interior da Bahia terão seus carnavais patrocinados pelo Governo do Estado. São elas: Alcobaça, Belmonte, Cairu, Camamu, Canavieiras, Caravelas, Correntina, Itabuna, Itacaré, Juazeiro, Lapão, Maragogipe, Mucuri, Muritiba, Palmeiras, Porto Seguro, Prado, Rio de Contas, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, São Sebastião do Passé e Vera Cruz.

"O Governo do Estado investe R$ 70 milhões no Carnaval de Salvador e em mais de 20 cidades. Reafirmamos o investimento não apenas no Carnaval tradicional, no Carnaval dos blocos afro, mas também no Carnaval pipoca, com grandes atrações. Além disso, fazemos um grande investimento na segurança pública, com 25 mil homens e mulheres na rua", afirmou Rui Costa, na apresentação das atrações e dos serviços da festa, nesta terça-feira (30).

adblock ativo