Capacitação para jovens empreendedores será ofertada em três cidades baianas

O projeto Bahia Criativa - Jovens Empreendedores, lançado pelo Escritório Bahia Criativa, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), vai promover uma capacitação para 120 jovens, entre 19 e 29 anos, que desenvolvem projetos ligados à cultura em Salvador, Vitória da Conquista e Ilhéus. O curso incluirá oficinas e consultorias coletivas, focadas no empreendedorismo e no estímulo à inovação. As inscrições podem ser realizadas no período de 12/6 a 6/7, no site da Secretaria de Cultura , com o preenchimento do formulário disponível na página e enviar vídeo, fotografias, aplicativo ou publicação que demonstrem um pouco a atuação do candidato. A lista dos participantes será divulgada na primeira quinzena de julho, no site e redes sociais da Secretaria.

A capacitação incluirá oficinas e consultorias coletivas, abordando temas como Financiamento de empreendimentos criativos; Marketing cultural; Elaboração de projetos; Preparação para pitching; Enquadramento de projetos Culturais; Marketing para Empreendedores Culturais; e Formatação de Portfólio. O projeto, explicam os organizadores, é uma oportunidade para jovens interessados em construir ou estruturar projetos e empreendimentos voltados à economia criativa. A proposta é oferecer aos participantes um conjunto de técnicas e ferramentas que os possibilitem transformar suas ideias em projetos e empreendimentos tecnicamente viáveis. Mais informações: (71) 3319-0033 / 3242-8960.

