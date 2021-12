Canonização de Irmã Dulce vai ampliar turismo religioso na Bahia

A cerimônia de canonização de Irmã Dulce, marcada para o próximo dia 13 de outubro, a tornando, oficialmente, a primeira santa nascida no Brasil, incrementará o turismo religioso na Bahia. A avaliação é do subsecretário estadual do Turismo, Benedito Braga, que, segundo ele, o governo estadual está atento com o objetivo de potencializar os atrativos do turismo religioso, em sintonia com a Arquidiocese de Salvador. Conforme anunciado pelo arcebispo metropolitano de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, a data representa uma importante etapa dos trabalhos realizados pela Igreja Católica e coincide com o período comemorativo dos 60 anos das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Ao tornar universal a vida e obra de Irmã Dulce, ressalta Benedito Braga, o turismo movido pela fé na religiosa tende a levar o visitante a outros atrativos, beneficiando o entorno do atrativo principal. “Por esta razão, a SETUR aposta em vertentes como a de capacitação profissional, a fim de contribuir para a excelência dos serviços no segmento”, disse o gestor, ressaltando que o governo estadual está atento com o objetivo de potencializar os atrativos do turismo religioso, em sintonia com a Arquidiocese de Salvador.

A Igreja Católica estima que a Bahia movimenta cerca de cinco milhões de pessoas/ano com o turismo religioso, o que incrementa a procura por hospedagem, alimentação e artesanato. “É expressiva a expansão da atividade turística neste segmento. Estamos nos preparando para oferecer serviços de qualidade aos visitantes”, pontuou.

