Candidatos podem consultar redações nota mil comentadas por especialistas do Inep

Mesmo não sendo parte das disciplinas exatas, as redações – uma das partes mais temidas pelos participantes do Enem – possuem “fórmulas” que, se seguidas à risca, podem render a tão esperada nota mil. Além das técnicas para a escrita no modelo dissertativo-argumentativo, o participante deve introduzir ao texto todo o repertório sociocultural que melhor baseie a sua argumentação.

Tudo isso pode ser conferido na Redação no Enem 2019 – Cartilha do Participante, documento produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com dicas importantes do que fazer e não fazer na hora de escrever a redação.

A cartilha, entre outros assuntos, traz sete modelos de redações escritas no Enem 2018 que alcançaram nota máxima no exame. Com o tema "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet", dos 4 milhões de participantes apenas 55 produziram redações nota mil. Especialistas do Inep analisaram os textos publicados na cartilha, explicando ponto a ponto as produções. Os textos podem ser consultados individualmente aqui: Redação 1, Redação 2, Redação 3, Redação 4, Redação 5, Redação 6 e Redação 7.

Em resumo, segundo o comentário dos especialistas, todos os textos:

- possuem uma proposta de intervenção para o problema apresentado no tema;

- têm repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação do texto;

- respeitam os direitos humanos;

- apresentam as características textuais fundamentais, como coesão e coerência;

- demonstram domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

- atendem ao tipo textual dissertativo-argumentativo.

Motivos que zeram a redação:

- fuga total ao tema;

- não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

- extensão total de até 7 linhas;

- cópia integral de texto(s) da Prova de Redação e/ou do Caderno de Questões;

- impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação;

- números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara;

- parte deliberadamente desconectada do tema proposto;

- assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante;

- texto predominante ou integralmente em língua estrangeira; e

- folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.

Enem 2019

Este ano, o Enem será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. O exame é um dos principais meios de acesso ao ensino superior público, através do Sisu, e nas faculdades particulares, através do Prouni e do Fies. Além disso, instituições portuguesas também utilizam a prova como seleção de brasileiros para cursos de graduação. Ao todo, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 42 instituições de Portugal firmaram parceria.

