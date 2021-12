Candidados ao Colegiado Escolar se mobilizam para as eleições

A eleição para o Colegiado Escolar nos colégios do interior e da capital acontece entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, em todas as unidades da rede estadual de ensino. O fórum, que é formado por professores, funcionários, estudantes, pais, mães ou responsáveis, visa contribuir para a gestão democrática e participativa da escola. Findada a fase de homologação das candidaturas, as chapas agora estão mobilizadas em torno da divulgação dos seus planos de ação, na perspectiva de conquistar os eleitores.

A Secretaria da Educação do Estado explica que o Colegiado Escolar garante a gestão democrática do ensino público na concepção, na execução, no controle, no acompanhamento e na avaliação dos processos administrativos e pedagógicos da ação educativa, através da participação da comunidade escolar e local. O colegiado tem mandato de dois anos e se reúne mensalmente para colaborar com a melhoria da escola.

Dentre as ações prioritárias do colegiado, destacam-se: acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e do Plano de Gestão e do Regimento Escolar; monitoramento e parceria com o corpo docente e equipe gestora para cumprimento do Calendário Escolar; participação no planejamento, análise e aplicação dos recursos financeiros; e articulação com a equipe gestora, incentivando o desenvolvimento de ações para a integração entre a escola, a comunidade e o território.

