Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começa dia 23

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começa no dia 23 de abril e prossegue até 1º de junho, sendo que o 12 de maio será marcado como o Dia D de mobilização nacional. Este ano, será realizada a 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções trazidas pelo vírus da influenza. Na Bahia, até o último dia 7, foram notificados 215 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 18 óbitos. Dentre esses casos, 43 foram confirmados para influenza, sendo 36 pelo subtipo A H1N1 e, desses, quatro foram a óbito.

A meta é de vacinar 90% do público alvo, formado por 3,6 milhões de pessoas dos grupos prioritários: indivíduos com 60 anos ou mais; crianças de seis meses a menores de cinco anos; gestantes e puérperas (até 45 anos dias após o parto); trabalhadores da saúde; professores; povos indígenas; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; e funcionários do sistema prisional.

Conforme dados da Secretaria de Saúde de Estado, no ano passado, dos 27 Estados brasileiros, apenas dez alcançaram a meta pactuada de vacinar 90% da população alvo. Na Bahia, foram vacinadas 2,6 milhões de pessoas, o que representou 84,60% da cobertura vacinal, considerando a estimativa populacional de 3 milhões de pessoas. Dos 417 municípios, apenas 172 alcançaram a meta de vacinar 90%.

Salvador concentra o maior número de casos da H1N1: 26, seguida por Camaçari (dois casos); Dias D´Ávila, Governador Mangabeira, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, São Miguel das Matas e Ubatã (cada cidade com um caso). Os óbitos foram registrados em Lauro de Freitas (uma) e Salvador (três).

