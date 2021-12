Campanha de Vacinação contra poliomielite e sarampo é prorrogada

A Campanha Nacional de Vacinação contra a pólio e o sarampo está prorrogada até sexta-feira (21). A informação é da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP). Segundo a SESAB, a decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira (17), uma vez que a Bahia está perto de atingir a meta de 95% de vacinados.

A população alvo a ser vacinada, tanto para polio quanto para sarampo, na Bahia, é de 849.361 para cada vacina. A meta da SESAB é vacinar 95% dessa população. São 131 municípios que ainda não conseguiram atingir a meta vacinal. Na Bahia, até o momento, 785.585 crianças foram imunizadas contra a poliomielite e, 786.274 foram vacinadas contra o sarampo.

De acordo com Ramon Saavedra, coordenador do programa Estadual de Imunização, a orientação é de que os municípios que ainda não atingiram a meta deem continuidade à vacinação, conforme orientações técnicas já estabelecidas. “Além disso, a confirmação do caso importado de sarampo, no município de Ilhéus, reforçou a necessidade de ampliar o prazo para que aqueles que não levaram as crianças para vacinar, possam fazer isso dentro do novo prazo”, esclareceu.

