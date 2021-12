Campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 15 de abril na Bahia

Começa no dia 15 de abril a 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Até 31 de maio, a SESAB deverá distribuir, aproximadamente, quatro milhões de doses de vacina destinadas à Bahia. O Dia D da campanha contra essa infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório está marcado para 4 de maio.

Desta vez, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinadas crianças entre seis meses e menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da Saúde, professores, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Akemi Erdens, destaca que, oportunamente, também serão disponibilizadas as demais vacinas do calendário vacinal para atualização da Caderneta de Vacinação da criança e da gestante. “Esta ação busca o resgate e a vacinação de não vacinados, por considerar o risco para as doenças imunopreveníveis, além das baixas coberturas vacinais neste público”. Ainda conforme a gestora, a meta é vacinar 90% das pessoas que compõem os grupos prioritários.

O médico infectologista Maurício Souza, da UPA de São Caetano, explica que a Influenza é de elevada transmissibilidade, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. “A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias, podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz. Apresenta potencial para levar a complicações graves e ao óbito”, pontua.

Medidas de prevenção, além da vacina:

• Lavagem das mãos várias vezes ao dia, principalmente antes de consumir algum alimento.

• Evitar tocar a face com as mãos e proteger a tosse e o espirro com lenço descartável.

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.

• Higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

• Manter os ambientes bem ventilados.

• Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de influenza.

• Evitar sair de casa em período de transmissão da doença.

• Evitar aglomerações e ambientes fechados.

• Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

