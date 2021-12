Campanha chama a atenção para a valorização da vida durante os festejos juninos

A campanha "Pense em sua família - valorize a vida no trânsito", lançada pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA), em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo – Bahiatursa, trazem dicas importantes para quem vai pegar a estrada no São João. A partir desta quinta-feira (21), será iniciada a distribuição de material educativo durante as blitzes de alcoolemia, em Salvador e nos municípios do interior. Na capital, a ação acontece também no Pelourinho e Subúrbio Ferroviário, onde acontecem festejos juninos promovidos pelo Governo do Estado.

Conferir as condições do veículo antes de viajar; usar a cadeirinha infantil corretamente; não manusear o celular dirigindo; seguir os limites de velocidade; e respeitar a Lei Seca são algumas dicas de segurança da campanha, cujo jingle foi gravado pela banda Forró do Tico. "Estou contente em participar dessa iniciativa do Detran pela vida, porque o nosso público é formado basicamente por jovens, que são as principais vítimas no tráfego", comentou o vocalista da banda, Tico Cavalcanti. A música chama a atenção para as escolhas erradas dos motoristas que podem provocar acidentes e será tocada nos intervalos dos shows que contam com o apoio da Bahiatursa, em mais de 160 cidades.

O coordenador de Educação para o Trânsito do DETRAN-BA, Carlos Moura, destaca que "o São João é uma etapa muito importante do trabalho contínuo de conscientização por causa do maior número de veículos nas estradas, além da movimentação em Salvador com os eventos do Estado ".

adblock ativo