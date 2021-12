Camaçari recebe pacote de investimentos em Segurança, Saúde e Infraestrutura

Camaçari recebeu, nesta quinta-feira (1º), um pacote de investimentos nas áreas de Segurança, com a inauguração de um Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) e a entrega de uma viatura; Saúde, com a assinatura de ordens de serviço, pelo Governador Rui Costa, para construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma delas em Barra do Jacuípe e a outra no bairro Verdes Horizontes, em Camaçari, um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), no bairro Comércio III, um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III, no centro da cidade, e uma Academia de Saúde, em Arembepe; e Infraestrutura, com a autorização da pavimentação em vias no Polo Petroquímico e a restauração da pavimentação no trecho da via do Cobre e alças de acesso à BA-093 e entregou uma viatura.

O DISEP, um equipamento de médio porte que abrigará a Polícia Técnica e contou com o investimento de R$ 2,17 milhões, está localizado à Rua Delegado Clayton Leão Chaves, no centro de Camaçari. “A cidade era atendida por Salvador. Esse serviço faz toda a apuração técnica das investigações e levantamento cadavérico. A partir de agora, Camaçari ganha seu próprio serviço, que vai atender também a Dias D’Ávila, com laboratórios que ajudam na investigação da Polícia Civil. Este investimento de mais de R$ 2 milhões é mais respeito e melhor segurança pública para a população”, explicou o governador Rui Costa, durante a visita ao município.

Segundo o governador, este é o maior investimento da história de Camaçari, tanto em Infraestrutura como em Saúde. “A Unidade de Saúde Verdes Horizontes vai contar com, pelo menos, duas Equipes de Atenção Básica e está recebendo investimento de R$ 1,8 milhão. Já a unidade que será construída em Barra do Jacuípe, que também terá, no mínimo, duas Equipes de Atenção Básica, vai receber investimento de, aproximadamente, R$ 2 milhões. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) está recebendo recursos da ordem de R$ 860 mil e no Centro de Atenção Psicossocial serão investidos mais R$ 1,8 milhão. Ainda na área de Saúde, Arembepe vai receber uma academia ao ar livre, no valor de R$ 200 mil”, afirmou Rui Costa.

Pavimentações

Cerca de 2,3 mil veículos passam por dia pela Via Henry Ford, no trecho que será pavimentado e possui quase três quilômetros de extensão. A estrada vai receber investimentos da ordem aproximada de R$ 6,2 milhões e é estratégica para o escoamento de produtos industrializados do Polo Petroquímico, beneficiando, também, os municípios de Pojuca, Dias D’Ávila, Mata de São João e Lauro de Freitas. Também importante para o escoamento dos produtos do Polo, e Via do Cobre, as alças de acesso à BA-09 alcançam mais de quatro quilômetros de pistas, onde serão investidos cerca de R$ 3,5 milhões.

