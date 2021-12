Camaçari adota medidas restritivas para evitar aglomerações durante réveillon

A Prefeitura de Camaçari, região metropolitana de Salvador, montou um esquema especial de fiscalização para evitar aglomerações durante os festejos de réveillon no município. As medidas começaram a valer nesta quarta-feira, 30, e seguem até o dia 4 de janeiro de 2021. A queima de fogos também foi suspensa para evitar que pessoas se desloquem para o litoral.

Todos os anos, neste mesmo período, a cidade abriga um grande número de visitantes e turistas no litoral, especialmente na praia de Arembepe. Devido ao aumento de casos da Covid-19 em todo o estado, a prefeitura montou um esquema juntamente com a Polícia Militar para ter o controle da quantidade de pessoas no município.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT), o controle de entrada de veículos começou por volta das 6h desta quarta-feira e o acesso a Praça dos Coqueiros está proibido. Na quinta-feira, 31, o acesso à Praça das Amendoeiras também será bloqueado.

"Nós estamos com a operação de final de ano, também a operação verão, onde está sendo desencadeado em toda a área da orla de Camaçari. Nós temos uma orla de 42 km, ela tem características que converge muita gente para o local, turistas moradores e também pessoas de cidades vizinhas", reforçou Alfredo Castro, Superintendente de Trânsito e Transporte.

