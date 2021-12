Calendário do SISU 2019 é publicado e candidatos já sonham com a universidade

O calendário do Sistema de Seleção Unificada ( SiSU 2019 ), relativo ao primeiro semestre, foi divulgado: as inscrições acontecem entre os dias 22 e 25 de janeiro do próximo ano, até as 23h59, no horário de Brasília (Distrito Federal). Os estudantes que desejam ter acesso ao ensino superior gratuito no país já podem dedicar atenção especial para o processo seletivo e já iniciar as escolhas pelas universidades que têm preferência.

Estreante no processo seletivo, Matheus de Oliveira Filgueiras ainda está em dúvida entre duas opções de curso, que integram áreas distintas: Direito e Medicina. “Pretendo me inscrever. Estou em dúvida em relação à graduação, mas Medicina é um sonho que tenho desde pequeno. Sempre quis ser cirurgião”, sinaliza o estudante de 18 anos.

Apesar de o número de vagas ofertadas não ter sido divulgado, 130 Instituições de Ensino Superior (IES) participam do SiSU 2019.1. É facultada a escolha de até dois tipos de vagas na graduação para os candidatos, que deverão especificar a ordem de preferência de universidades, cursos, turnos. A modalidade de concorrência também deve ser sinalizada.

Em 2018, o aspirante a universitário também estreou no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) porque “considero importante para testar os conhecimentos, ver como foi o meio desempenho e saber quais foram as minhas maiores dificuldades”, sinaliza. Filgueiras destaca o quão importante foi mensurar o que aprendeu no Ensino Médio, para além das possibilidades de acesso ao ensino superior por meio dos programas do Governo Federal.

A participação no ENEM 2018 é requisito obrigatório para quem deseja pleitear as vagas disponíveis, assim como a obtenção de nota acima de zero na redação.

Inscrição no SiSU 2019

A inscrição no SiSU é gratuita e, segundo o edital, as instituições participantes deverão disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de candidatos. Realizado em chamada regular única, o processo seletivo terá resultado divulgado em 28 de janeiro de 2019. A matrícula acontece de 30 de janeiro a 4 de fevereiro de 2019, nos dias, horários e locais de atendimento definidos por editais específicos de cada instituição.

Lista de espera do SiSU 2019

Haverá lista de espera e o candidato deve manifestar interesse entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro de 2019, até às 23h59. Candidato aprovado na chamada regular, não poderá participar.

Cronograma do SiSU 2019

Inscrições – 22 a 25 de janeiro

Resultado – 28 de janeiro

Matrícula (chamada regular) – 30 de janeiro a 04 de fevereiro

Lista de espera – 28 de janeiro a 04 de fevereiro

