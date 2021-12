Brasileiros podem cursar mestrado na Espanha com bolsas de estudo

Quem deseja estudar no exterior pode concorrer às bolsas de estudo para cursos de mestrado na Espanha ofertadas por meio de cooperação educacional firmada entre a Embaixada do Brasil em Madrid e a Next International Business School ( Next IBS ). As inscrições acontecem até 15 de julho. As oportunidades incluem 18 bolsas de estudo parciais (50%) e nove bolsas integrais para a modalidade presencial (confira abaixo os cursos ofertados).

Interessados em estudar na Espanha devem enviar e-mail para becas@nextibs.com com os documentos necessários para a aquisição do benefício: curriculum Vitae; cópia do passaporte; carta de apresentação indicando o interesse pelo curso escolhido; ficha de Inscrição preenchida, a ser solicitada no site da escola; e a cópia do diploma de graduação e histórico escolar da universidade.

>> Cursos de mestrado na Espanha

1. Master em Economia Verde: Estratégias Empresariais de Sustentabilidade

2. Master em Marketing Turístico e Promoção de Destinos na América Latina e Europa

3. Master em Inteligência Turística: Gestão e Competitividade Internacional

4. Master em Inteligência Empresarial & Big Data

5. Master em Cibersegurança

6. Master em Direção de Comunicação Corporativa e Marketing Digital

7. Master em Negócios Internacionais (MIB)

8. Master Internacional em Criação e Aceleração Empresarial (MICAE)

9. Master Universitário em Comunicação Política Avançada

Processo seletivo para bolsas de estudo

O processo seletivo para as bolsas de estudo no exterior inclui entrevista realizada em espanhol por integrantes do Comitê de Admissão e Bolsas da escola. A etapa será cumprida por telefone ou por videochamada. Os aprovados iniciarão as aulas em outubro.

De acordo com a instituição de ensino, a seleção dos candidatos levará em consideração critérios como média de notas obtidas durante a graduação universitária, condição econômica além de premiações, menções honrosas e outros reconhecimentos de âmbito acadêmico ou profissional.

