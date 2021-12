Brasil tem sete universidades entre as 20 melhores da América Latina

Sete universidades brasileiras estão entre as 20 melhores da América Latina, segundo a consultoria QS Quacquarelli Symonds, empresa de referência mundial em Ensino Superior. Duas instituições integram o top 3: a Universidade de São Paulo ( USP ) e a Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp ), que perdem apenas para a Pontifícia Universidad Católica (PUC) de Chile.

Segundo a consultoria, o Brasil é o país com mais instituições presentes na lista. Estão entre as melhores universidades do Brasil a Universidade Federal do Rio de Janeiro ( UFRJ ), a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" ( UNESP ), a Pontifícia Universidade Católica do Rio De Janeiro (PUC-Rio), a Universidade Federal de Minas Gerais ( UFMG ) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ( UFRGS ).

Critérios e pontuações

Para elaborar o ranking universidades, a consultoria QS considerou oito requisitos: Reputação Acadêmica (30%); Reputação do empregador (20%); Proporção de Professores / Estudantes (10%); Citações em pesquisas (10%); Número de professores com doutorado (10%); Rede Internacional de Pesquisa (10%); Trabalhos por docente (5%) e Impacto na Web (5%).

Instituições avaliadas

Por ter 90 instituições de Ensino Superior avaliadas, o Brasil teve o maior número de amostras, seguido pelo México (com 63 universidades analisadas), Colômbia (53), Chile (40), Argentina (39) e Peru (20).

Divulgado na noite desta terça-feira (30), o ranking inclui ainda quatro universidades do Chile; quatro da Colômbia; duas do México; e, com uma instituição cada, a Argentina, Costa Rica e Cuba. Confira abaixo:

1. Pontifícia Universidad Católica de Chile (PUC Chile) - Chile

2. Universidade de São Paulo (USP) - Brasil

3. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - Brasil

4. Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) - México

5. Universidad de Los Andes Colombia - Colômbia

6. Tecnológico de Monterrey (Itesm) - México

7. Universidad de Chile - Chile

8. Universidad de Buenos Aires – Argentina

9. Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil

10. Universidad Nacional de Colombia - Colômbia

11. Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Brasil

12. Pontifícia Universidade Católica do Rio De Janeiro (Puc-Rio) - Brasil

13. Universidad de Santiago de Chile (Usach) - Chile

14. Universidad de Concepción - Chile

15. Universidad de Antioquia - Colômbia

16. Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil

17. Pontificia Universidad Javeriana - Colômbia

18. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil

19. Universidad de Costa Rica - Costa Rica

20. Universidad de La Habana – Cuba

