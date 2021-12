Brasil tem 11 universidades entre as melhores do mundo

Na última semana, foi divulgado um dos principais rankings universitários do mundo: o Times Higher Education. Liderada pela britânica Universidade Oxford, a lista deste ano tem 11 universidades brasileiras. Nesta edição, foram avaliadas 1.396 universidades de 92 países.

Critérios como ensino, pesquisa, citações, visão internacional e transferência de conhecimentos são utilizados como indicadores de desempenho das universidades. Utilizando esses critérios, o Brasil passou de nono para o sétimo país com maior número de universidades na lista, deixando para trás o Chile, Itália e Espanha.

A USP (Universidade de São Paulo) , melhor do país há pelo menos oito anos neste ranking, manteve a posição. A universidade apresentou melhor pontuação no quesito "impacto das citações", em comparação ao ano passado, mas ficou entre a 251º e a 300ª melhor do mundo, mesma posição que alcançou no ano anterior.

Saiba quais são as universidades brasileiras que passaram a integrar o ranking:

Universidade de Caxias do Sul (RS)

Universidade Federal de Alagoas

Universidade Federal do Espírito Santo

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Universidade Federal de Ouro Preto (MG)

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (RN)

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Universidade de Fortaleza

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Universidade do Estado de Santa Catarina

Universidade Estadual de Santa Cruz (BA)

Fonte: Bárbara Maria – Agência Educa Mais Brasil

