Brasil pode se tornar o segundo maior exportador mundial de algodão segundo a ABRAPA

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA), que desde o último dia 8/10 está promovendo a Missão Vendedores 2018, na Turquia e na China, realizou na terça-feira (16), em Hong Kong, mais uma etapa da iniciativa de marketing e prospecção de novos mercados para o algodão brasileiro. A viagem consiste em reuniões com industriais e traders; visitas aos polos de têxteis; e eventos promovidos pela entidade. A previsão dos representantes da ABRAPA é que o Brasil se torne o segundo maior exportador mundial da fibra na safra 2018/2019, levando-se em conta a possibilidade de expansão de mercado nesses dois países.

A agenda da comitiva brasileira, formada por dirigentes da ABRAPA e representantes dos maiores Estados produtores de algodão do Brasil, começou por Kahramanmaras, na Turquia, no dia 8/10, quando o grupo se reuniu com cerca de 30 empresários turcos. O país euroasiático é, atualmente, um dos maiores importadores e consumidores de algodão no mundo. Na safra 2017/2018, foi o quarto maior importador e o sexto maior consumidor mundial da fibra. O Brasil exporta, em média, 76,5 mil toneladas para a Turquia, o equivalente a 9,5% das importações de algodão daquele país. Para 2018/2019, a Turquia deve consumir 15% a mais de algodão, com incremento previsto de 1% nas importações.

O presidente da ABRAPA, Arlindo Moura, ressaltou que “trata-se de um mercado muito interessante para o algodão brasileiro, uma vez que os estoques deles estão diminuindo: serão, aproximadamente, 9% menores na próxima safra". A Missão Vendedores, completou, permite o estreitamento de laços para suprir as demandas futuras. "Mesmo sem ter ainda dados consolidados, já temos notícias de que negócios com a pluma do Brasil foram realizados imediatamente após o nosso Brazilian Cotton Day. Há muito espaço para incremento de participação no mercado turco”.

Na China, a passagem da Missão Vendedores foi dividida em três etapas, sendo que as primeiras já foram cumpridas em Xangai e Qingdao, respectivamente nos dias 11 e 12/10. Já em Hong Kong, a ABRAPA promoverá, ainda, o Brazilian Cotton Day, nos dias 17 e 18 de outubro, com o objetivo de apresentar os números da cotonicultura e os programas que vêm sendo desenvolvidos no Brasil para incrementar a qualidade, sustentabilidade, rastreabilidade e transparência nos dados de classificação instrumental de fibra. Na sequência, a associação participará da Conferência Anual da International Cotton Association (ICA).

China

A China é o maior consumidor de algodão do mundo. São, em média, 8,8 milhões de toneladas ao ano. Seu consumo cresceu em torno de 15%, da safra 2016/2017 para a 2017/2018. O presidente da ABRAPA destacou que o maior país da Ásia Oriental está, gradativamente, liberando os estoques que mantinha. "E isto é fruto de uma cara política de proteção da indústria nacional que, somada à divergência com os Estados Unidos, cria um cenário muito positivo para o algodão do Brasil”, considera.

