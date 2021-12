Brasil fica abaixo da média em avaliação internacional da Educação Básica

Apenas dois a cada 100 estudantes da Educação Básica tiveram resultados satisfatórios em leitura, matemática e ciências, no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), conforme relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

As pontuações médias obtidas pelos estudantes colocam o Brasil no nível 2 em leitura e no nível 1 em matemática e ciências, em uma escala que vai até 6. A avaliação mostra, ainda, que quase 43,2% dos estudantes brasileiros ficaram abaixo do nível 2 nas três disciplinas avaliadas e apenas 2,5% ficaram nos níveis 5 e 6 em pelo menos uma das disciplinas.

Pelos critérios da OCDE, o nível 2 é considerado o mínimo adequado. O exame foi aplicado em 79 países e regiões para 600 mil estudantes de 15 anos. No Brasil, cerca de 10,7 mil estudantes de 638 escolas fizeram as provas.

Com o resultado, o Brasil ficou abaixo das médias dos países da OCDE em que 15,7% dos estudantes estão nos níveis 5 e 6 em pelo menos uma disciplina e apenas 13,4% estão abaixo no nível 2. Por isso, o desempenho de estudantes brasileiros na avaliação posicionou o Brasil no 57ª lugar entre os 77 países e regiões com notas disponíveis em leitura, na 70ª posição em matemática e na 64º posição em ciências.

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil

