Bombeiros seguem atuando nas quatro regiões da Bahia atingidas por incêndios

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) está atuando em quatro frentes de combate a incêndio - Andaraí, Morpará, Barreiras e Barra. A ação está contando com o apoio de aeronaves modelo airtractor, do programa Bahia Sem Fogo, brigadistas voluntários, integrantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Prevfogo (Ibama) e população local.

Desta forma, as equipes estão divididas em áreas e as equipes mantêm contato direto com os pilotos dos aviões, para identificarem possíveis novos focos de difícil acesso, bem como articular as estratégias de combate. As temperaturas podem passar os 41ºC e a sensação térmica ainda mais alta.

Os métodos utilizados pelos bombeiros são o abafamento, resfriamento, além da retirada de material combustível, como galhos de árvores e folhas. A água é um recurso escasso para esse tipo de atuação, visto que os combates acontecem distante de estradas, o que impossibilita a chegada do caminhão e até das mangueiras. Logo, trata-se de uma ação complexa, no qual requer mais tempo, a depender da região atingida.

Com os locais sendo, em sua maioria, de difícil acesso, os militares e as equipes estão precisando percorrer quilômetros a pé, utilizando mochilas costais e sopradores - que juntos pesam mais de 30kg. Outros agravantes são a baixa umidade do ar e os fortes ventos. Os animais também são uma preocupação, pois os combatentes tentam retirá-los ao máximo das áreas, para deixá-los em segurança.

Depois que os bombeiros dão o incêndio por controlado, seguem o protocolo de manter o monitoramento por cerca de 72 horas (de acordo com as condições climáticas), com isso, só depois desse período o incêndio pode ser dado como extinto.

“Estamos com total atenção para essas áreas atingidas. Temos enviado especialistas em combate a incêndios florestais, além de termos o apoio da sociedade civil. É importante lembrar que durante todo o processo de combate orientamos os moradores locais sobre os cuidados que devem ser tomados, pois o fogo pode sair do controle com muita rapidez e com isso atingir grandes áreas. Por isso, todo cuidado e precaução são fundamentais”, concluiu capitão BM Murilo Rocha.

