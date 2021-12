Bombeiros resgatam seis cobras dentro de ninho em Madre de Deus

Equipes do 14º Grupamento de Bombeiros Militar (14ºGBM) localizaram seis cobras, em Madre de Deus, na manhã de quarta-feira, 14, dentro de uma caixa de passagem de energia de alta voltagem. No local havia um ninho com um macho, uma fêmea, com cerca de dois metros, e quatro filhotes.

O ambiente possuía passagem de energia em alta voltaram, por isso, embora os cabos estivessem isolados, foi preciso utilizar luva isolante de borracha classe 3, indicada para este tipo de situação.

Os animais foram capturados de forma segura e posteriormente conduzidos até uma reserva de mata atlântica nos arredores de Madre de Deus, onde foram devolvidos à natureza.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta a população para não tentar resgatar esse tipo de animais, devido ao perigo existente. Logo, o recomendado é que os cidadãos liguem para central 193, para que a captura dos animais possa ser feita de forma segura, preservando a vida da população e dos animais e por fim, evitando acidentes.

