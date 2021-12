Bolsas de pesquisa da Nieman Foundation estão com inscrições abertas

A Universidade Harvard (EUA), por meio da Fundação Nieman de Jornalismo , está selecionando pesquisadores com boas ideias de projetos com foco na promoção da qualidade no fazer jornalístico. Estão aptos a participar profissionais de diversas áreas, como programadores, designer, jornalistas, empreendedores e acadêmicos. As inscrições seguem até o dia 27 de setembro.

Os selecionados poderão passar até 12 semanas – dependendo do escopo do projeto – na Harvard, tendo acesso aos centros de pesquisa, bibliotecas e outros. Não é exigido curso superior ou experiência de mercado, mas é preciso ter inglês avançado e disponibilidade para morar em Boston, durante a realização do projeto.

Semanalmente, será concedida uma bolsa de US$ 1.350 (R$ 5.081), além da acomodação. No entanto, aqueles que estiverem vinculados a alguma empresa não receberão o auxílio semanal.

Para participar, os candidatos deverão preencher um formulário no site da Fundação Nieman , fornecendo informações biográficas, três referências profissionais,e currículo, além de um ensaio de 600 palavras sobre o projeto que será executado. A instituição não delimitou um número específico de vagas, informando apenas que, ao menos, cinco bolsistas serão selecionados. Desde o início do projeto, em 2012, a Fundação Nieman recebeu 42 bolsistas.

Dicas importantes

Ao escrever o projeto é ideal que os candidatos pensem nas seguintes perguntas:

- Quais os recursos locais ou de Harvard serão importantes para a realização do projeto?

- Para avançar no projeto, como você usará o período de treinamento na universidade?

- Qual será o resultado do seu projeto após ser executado?

- Como o trabalho desenvolvido irá contribuir para o futuro do jornalismo?

A Fundação Nieman orienta, ainda, que os estudantes, se selecionados, iniciem os projetos já com pré-análises prontas – identificando e contatando as fontes da pesquisa, além do agendamento de possíveis consultas e entrevistas –, aproveitando ao máximo o tempo de execução da pesquisa.

