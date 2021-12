Bolsas de estudo são opção para quem perdeu o prazo dos programas de governo

Terminou no domingo (3) o prazo para inscrição na primeira etapa do Programa Universidade para Todos ( PROUNI ) - que disponibiliza bolsas de estudo de 50% ou 100% em instituições privadas de Ensino Superior. Para se candidatar, era necessário ter feito o último Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) e tirado, no mínimo, 450 pontos na média da prova e nota superior a zera na redação.

Nesta edição, foram ofertadas mais de 234 mil bolsas - 116.813 integrais e 127.075 parciais - distribuídas em mais de 1.239 mil instituições. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), esta é a maior oferta de vagas da história do programa.

Os candidatos que só foram beneficiados com bolsa de 50% podem adotar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para custear a outra metade da mensalidade. Os interessados em efetuar o financiamento podem se inscrever entre os dias 7 e 14 de janeiro para o programa.

Aqueles que perderam o prazo do processo seletivo, não conseguiram uma vaga na primeira edição ou não querem optar pelo financiamento, ainda podem ingressar em uma graduação nesse semestre e com bolsa de estudo. Isso é possível com o programa de inclusão educacional Educa Mais Brasil, que assim como o PROUNI, também oferta bolsas de estudo para faculdade em todo o país.

O programa educacional ainda vem cheio de facilidades. Para concorrer não é necessário ter feito o ENEM, comprovar renda familiar ou ter estudado em escola da rede pública durante o Ensino Médio. Só é necessário acessar o site do Educa Mais Brasil , escolher a modalidade da graduação, a cidade e o curso de interesse.

Com 15 anos de atuação, o Educa Mais Brasil não oferta bolsas apenas para o Ensino Superior. É possível encontrar também bolsas para Educação Básica , cursos de idiomas e profissionalizantes. Se interessou? Os descontos vão de 50% a 70% e a inscrição é gratuita.

PROUNI: inscrição 2019

O resultado do PROUNI será divulgado em duas chamadas, nos dias 6 e 20 de fevereiro. Os candidatos pré-selecionados devem comparecer à instituição no período estabelecido para apresentar documentos que comprovem as informações prestadas na inscrição.

Confira o calendário:

• Primeira chamada: 6 de fevereiro

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 6 a 14 de fevereiro

• Segunda chamada: 20 de fevereiro

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 20 a 27 de fevereiro

• Adesão à lista de espera: 7 e 8 de março

• Resultado da lista de espera: 11 de março

• Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 12 e 13 de março

