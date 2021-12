Bolsas de estudo para Suporte de TI estão sendo disponibilizadas pelo Google

Em parceria com o Coursera - empresa de tecnologia educacional norte-americana -, o Google está ofertando um Certificado Profissional para Suporte de TI. O curso é online e foi traduzido para o português. Ao todo, serão disponibilizadas duas mil bolsas de estudos. Os interessados devem realizar as inscrições até o final de novembro pelo site do Google.

Não é preciso ter treinamento ou experiência anterior na área para participar. O programa gratuito dará prioridade a grupos carentes em todo Brasil. Por esse motivo, a seleção vai avaliar as condições sociais dos participantes, o interesse na área e a disponibilidade de realização do mesmo.

Quem não tiver acesso às bolsas, não precisa se preocupar. O curso estará disponível pelo valor de 19 dólares - equivalente a R$76. Uma curiosidade é que o programa foi lançado inicialmente por 39 dólares. Ao final do curso, os participantes poderão concorrer a vagas em empresas como Coca-Cola, Cognizant, Localiza, Telhanorte, Rappi e o próprio Google.

Bolsas de estudo

Outra forma de ingressar no universo da TI é contando com a ajuda do Educa Mais Brasil. O programa atua em todo o país e já beneficiou 1 milhão de estudantes. Através dele, é possível conseguir bolsas de estudo para várias modalidades de ensino, inclusive, em um curso de Tecnologia da Informação. Se interessou? Não perde tempo, acesse o site do programa e confira todas as possibilidades.

