Biometria digital: recurso é ampliado para as eleições de 2018

O cadastro eleitoral brasileiro é o maior da América Latina e, para garantir maior segurança nas eleições, a Justiça Eleitoral vem investindo em tecnologia. Desde 2008, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início ao Programa de Identificação Biométrica do Eleitor brasileiro. O recurso da biometria eleitoral é utilizado para identificação do eleitor no momento da votação. Considerado um dos métodos mais seguros, o recadastramento está sendo realizado de forma gradativa em todo o país.

No total, 77,94% do eleitorado da capital baiana foi biometrizado, já o percentual em todo Estado da Bahia alcançou a marca de 77,30%. A conclusão do processo está prevista para 2022. Nas eleições deste ano, mais da metade do eleitorado brasileiro deve utilizar o registro biométrico para eleger os novos representantes do país. A técnica assegura que nenhum eleitor tenha mais de um título eleitoral e também impede que uma pessoa tente votar mais de uma vez.

O ramo da Engenharia é que atua no desenvolvimento e manutenção desse sistema. O engenheiro elétrico, por exemplo, é quem desenvolve o equipamento que faz a leitura digital por meio do sensor biométrico. Raul Santos, coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário Unijorge, parceira do programa de inclusão educacional Educa Mais Brasil, vê a medida como um avanço.

“A identificação biométrica é um método extremamente seguro já muito utilizado por países mais desenvolvidos com outros objetivos. No Brasil, a impressão digital para identificar pessoas é feita mais com o papel. Com a evolução do digital nas eleições, em que já se utiliza a urna eletrônica, com a junção à biometria a confiabilidade na votação será ainda maior”, pontua.

Sistema AFIS

O AFIS (sigla em inglês do Sistema Automático de Identificação de Impressões Digitais) é o sistema utilizado para informatização no reconhecimento de impressões digitais, por meio do armazenamento no banco de dados. “Na hora de fazer a votação, o sistema identifica alguns padrões do desenho do polegar em alta velocidade. Também é possível comparar com todos os outros que estão no banco, garantindo que o registro do eleitor seja único”, afirma o engenheiro.

Faculdade de Engenharia

Trabalhar com desenvolvimento de sistemas não é a única vertente de atuação para quem escolhe cursar Engenharia. Quem gosta da área de exatas e escolhe seguir carreira como engenheiro conta com mais de 30 tipos de profissões, como Engenharia Civil, Engenharia da Computação e Engenharia Ambiental.

Um estudante de Engenharia pode optar por estudar em uma instituição de ensino particular. O curso é considerado um dos mais caros do Brasil. Quem não tem condição de pagar o valor integral das mensalidades pode contar com o auxílio das bolsas de estudo.

O que fazer caso o seu título tenha sido cancelado

Em Salvador e outros 54 municípios, o prazo para o recadastramento biométrico já foi encerrado. Os eleitores que não realizaram o procedimento podem regularizar a situação, sem a cobrança de taxa, comparecendo a um dos postos de atendimento entre os dias 5 de março até 9 de maio.

De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano ainda estão sendo definidos os postos de atendimento na capital que estarão disponíveis para a realização dos serviços e se atenderão por agendamento, ordem de chegada ou mediante distribuição de senhas.

