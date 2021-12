Biomedicina está entre os cursos mais concorridos da área de Saúde

Engana-se quem pensa que somente o curso de Enfermagem é o mais concorrido da área de Saúde. O curso de Biomedicina também está na categoria dos mais buscados. Nas universidades que aderem ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), a nota de corte para Biomedicina está entre 650 e 700 pontos. Quem optar também pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) pode ingressar com a nota de corte a partir de 500. Ambos os programas são do Ministério da Educação (MEC).

A Biomedicina é uma carreira que transita entre a Biologia e a Medicina. Os biomédicos podem trabalhar em pesquisas de laboratório, fazer análise clínica, atuar em hospitais, indústrias de medicamentos e muitas outras áreas. Vale lembrar que estes profissionais não prescrevem remédios e nem fazem cirurgias; o profissional tem foco em pesquisas sobre causadores de enfermidades e suas possíveis curas.

Foi sabendo das grandes oportunidades que o curso de Biomedicina poderia proporcionar e com a perspectiva de ascensão profissional que Gilberto Silva de Araújo, de 39 anos, decidiu por esta graduação na Uninassau . Natural de Serra Preta, interior baiano, e nascido em uma família extensa de 12 irmãos, ele aprendeu desde cedo que o estudo é o caminho mais certo para o crescimento. “Minha mãe teve 13 filhos e sempre nos incentivava a estudar”.

Formado em Radiologia, ele optou pelo curso de Biomedicina com intuito de crescer na área de Imagem. “Meu diploma me habilita para trabalhar em análises clínicas, mas, também, quero atuar na área de Bioimagem”, acrescenta. Agora que formou, já planeja continuar investindo em cursos de pós-graduação e mestrado. “Meu sonho é continuar estudando. Se fosse pagar a mensalidade integral, não seria possível, mas tive o apoio da bolsa do Educa Mais Brasil”.

Quanto ganha um biomédico?

De acordo com o Site Nacional de Empregos (SINE), um profissional desta área pode começar ganhando entre R$ 1.563, em uma pequena empresa, e R$ 2.113, em uma grande empresa. Já os currículos mais experientes podem ser de R$ 3.052 a R$ 5.159. Confira mais informações no site do Educa.

Bolsa de estudo para Biomedicina

Assim como Gilberto Silva, você pode ingressar no curso de Biomedicina pelo programa de bolsas de estudo, com até 70% de desconto na mensalidade. Basta acessar o site do Educa Mais Brasil, escolher o curso e ver as opções disponíveis para sua localidade. Você pode começar o ano de 2020 fazendo o curso que sempre sonhou.

