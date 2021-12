Benefícios do uso da tecnologia em prol dos estudos

Vista muitas vezes como vilã, a tecnologia pode ser uma grande aliada dos estudos. Com tantas ferramentas disponibilizadas atualmente, ela só será negativa a depender da postura adotada por quem a utiliza. Saber usar a tecnologia a favor dos estudos pode melhorar o aproveitamento escolar, ampliar as qualificações e dar uma turbinada no currículo.

Para isso, é preciso se libertar da dependência das redes sociais e investir tempo outras formas de utilizar os equipamentos disponíveis para o seu crescimento pessoal e profissional. A rede está repleta de oportunidades de cursos gratuitos , qualificações e especializações que podem ajudar a incrementar o seu currículo, acrescentando diferenciais no momento de uma futura entrevista.

>> Confira dicas de atitudes simples que podem ajudar:

Faça cursos gratuitos de qualificação

Já é possível realizar cursos gratuitos com certificação gratuita. Diversas plataformas oferecem cursos gratuitos em diferentes áreas de conhecimento. Para acessar os cursos, basta fazer a inscrição no site da instituição ofertante. Com a conclusão da carga horária é preciso fazer uma avaliação que testa o aprendizado do estudante ao longo da duração do curso. Só assim o estudante terá acesso ao certificado digital. Algumas plataformas cobram pela certificação mas é possível encontrar cursos gratuitos com certificado grátis .

Educação de nível superior a distância

Com a popularização da educação a distância, tornou-se mais fácil associar o tempo com o estudo às tarefas do dia a dia. A graduação e pós-graduação a distância não ficaram de fora e os estudantes têm acesso a cursos na modalidade EAD em diferentes áreas de conhecimento. As faculdades a distância precisam ser reconhecidas e autorizadas pelo MEC. No geral, o valor das mensalidades são mais acessíveis, sem contar a economia com gastos adicionais com alimentação e transporte. Outro diferencial é que o estudante tem acesso aos conteúdos no ambiente virtual, podem acessá-los em qualquer tempo e lugar.

Aplicativos para estudar e se organizar

Os aplicativos de organização pessoal, financeira e dos estudos podem auxiliar a associar as tecnologias com a vida acadêmica. Esse tipo de aplicativo possui funcionalidades que facilitam o controle financeiro , além de contribuir para realização de metas.

Além da vida financeira, você também pode encontrar:

- Aplicativos de organização dos estudos

- Aplicativos para Concursos Públicos

- Aplicativos gratuitos para aprender inglês

Canais do Youtube para aprender inglês

Aprender um novo idioma ajuda o profissional a destacar sua carreira e a aumentar suas chances no mercado de trabalho. Nesse caso, o estudante pode buscar aplicativos ou se dedicar aos estudos nos canais do Youtube . A plataforma já disponibiliza canais com aulas e dicas a conhecimentos introdutórios sobre o idioma ou aprofundar em determinadas funcionalidades, como a escuta, a pronúncia ou a escrita.

