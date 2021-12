Belezas naturais e culturais da Bahia são divulgadas na França

As belezas naturais e culturais das zonas turísticas baianas são divulgadas na França através do filme promocional intitulado “A Bahia é Muitos Mais”, pela organização da regata Jacques Vabre e pelo Governo do Estado divulgam na França. Produzido para ser exibido em eventos onde a Secretaria do Turismo/Bahiatursa promove os atrativos do Estado, o vídeo chama a atenção dos franceses para aspectos como a hospitalidade baiana.

Durante nove minutos, “A Bahia é Muitos Mais” vai de Salvador ao Sertão, do Recôncavo ao Vale do São Francisco, da Chapada Diamantina a Bom Jesus da Lapa, além da Baía de Camamu, Costa do Dendê, Costa das Baleias e Costa do Descobrimento, dentre outras regiões, para mostrar uma Bahia irresistível, rica em atrativos turísticos, manifestações culturais e diversidade que encanta os povos estrangeiros.

Confira o vídeo aqui .

Regata Jacques Vabre

Em sua 13ª edição, este ano a Regata Jacques Vabre voltou a ligar a cidade de Le Havre, na Normandia francesa, à Baía de Todos-os-Santos. Os velejadores partiram de Le Havre no último dia 5 de novembro. Eles percorreram 8 mil quilômetros para chegar a Salvador a partir do dia 13, demonstrando o dinamismo da competição transatlântica, realizada com apoio do Governo da Bahia por meio da Secretaria Estadual do Turismo.

