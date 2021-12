Bairro do Caji ganha Centro de Referência de Assistência Social

A nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Caji, em Lauro de Freitas, será inaugurada nesta quarta-feira (25), às 16h. Com isso, os serviços de prevenção de riscos sociais serão ampliados no município. O equipamento, que vai facilitar o acesso dos moradores das localidades do Caji, Quingoma, Caixa D’água e Vida Nova aos serviços, faz parte da meta de ampliação instituída nacionalmente no pacto de aprimoramento da gestão municipal. O Centro funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Localizada na Travessa Santo Amaro de Ipitanga, nº 55., a casa onde está abrigado o novo CRAS Caji dispõe de recepção e salas de atendimento e de cadastro do Cadúnico, para grupos de convivência, além de área externa. De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Isabel Torres, a equipe do CRAS é composta por assistentes sociais, psicólogas, coordenação, orientador social, recepcionistas, zeladores e porteiros.

A gestora destaca que o CRAS é a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. “As unidades de referência são instalados nas áreas de vulnerabilidade e risco social para atender e acompanhar as famílias, com o objetivo de desenvolver potencialidades, fortalecer os vínculos familiares, comunitários e ampliar o acesso aos direitos de cidadania”, afirmou.

Com a entrega do CRAS Caji, o município de Lauro de Freitas passa a contar com seis Centros de Referência de Assistência Social em funcionamento, nos bairros de Areia Branca, Vila Praiana, Portão, Itinga I e II, e um sétimo em fase de implantação no Residencial Dona Lindu.

