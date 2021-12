Bahia terá mais de 3 mil voos extras no verão

Com a chegada da alta estação, as principais companhias aéreas estão apostando alto na demanda turística para a Bahia. A oferta de voos extras cresceu substancialmente em relação ao último verão, passando de 1,5 mil para mais de 3 mil, o que representa um incremento de 100%. Além do aumento de frequências nos voos domésticos, há novas rotas internacionais programadas a partir de janeiro, interligando o Estado com Montevidéu, Santiago e Buenos Aires.

A estimativa da Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) é que a Bahia receba 5,6 milhões de turistas nacionais e estrangeiros no verão de 2017/2018. “Fatores como a redução do valor do ICMS para o combustível, pelo Governo do Estado, e a promoção da Bahia contribuíram para o reforço da malha aérea”, afirma o secretário estadual do Turismo, José Alves.

Somente a Gol colocará à disposição mais de dois mil voos extras para atender as cidades de Salvador, Porto Seguro e Ilhéus. O aumento, de mais de 100% em relação ao verão passado, resulta, segundo o vice-presidente de Planejamento da companhia, Celso Ferrer, de estudos constantes para proporcionar aos clientes a melhor experiência e o menor tempo de viagem.

“Nossa operação está focada principalmente nos destinos de lazer que registram aumento na demanda por parte dos passageiros, como é o caso das cidades no Nordeste do país que são as mais procuradas”, diz Ferrer.

