Bahia recebe cerca de 15 mil vagas do Projovem

Cerca de 15 mil vagas são ofertadas pelo Ministério da Educação (MEC) no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Projovem, na Bahia. Podem se inscrever jovens baianos, de 18 a 29 anos, que desejam concluir a educação básica (Ensino Fundamental) e obter certificado profissionalizante. Duas modalidades são ofertadas em 2018: Urbano e Campo. A matrícula deve ser feita pelos interessados até 28 de fevereiro nas secretarias estaduais e municipais de Educação.

Foram investidos, aproximadamente, R$ 244 milhões na edição 2018 do programa. A Bahia recebeu R$ 61 milhões. No estado, o Projovem Urbano acontecerá em Vitória da Conquista, que recebe 10,4 mil vagas. Segundo o MEC, o curso acontece em 18 meses e inclui, entre os requisitos, a habilidade de ler e escrever, estar fora da escola e não ter concluído o Ensino Fundamental. Esta modalidade será ofertada em mais 24 municípios brasileiros, em Estados como Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

Já o Projovem Campo dispõe 4,4 mil vagas na Bahia e será realizado em América Dourada, Andaraí e Aratuípe. Com duração de 24 meses, a modalidade é direcionada a jovens agricultores familiares, alfabetizados, que estejam fora da escola e não tenham concluído o Ensino Fundamental. Serão contemplados mais 44 municípios em Estados como Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC) e coordenado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), o programa oferta, em média, 54 mil vagas em todo o país. O MEC disponibilizará formação continuada dos formadores e coordenadores locais por meio da diretoria de Políticas para a Juventude, Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos .

E se eu não me encaixar nos requisitos do Projovem?

O Educa Mais Brasil , o maior programa de inclusão educacional do país, oferta bolsas de estudos de até 70% para jovens e adultos em diversas modalidades e em todas as regiões do Brasil. Os jovens que não se encaixam nos requisitos necessários para ingressar no Projovem, ou estão localizados em regiões não abarcadas pelo programa, podem recorrer a cursos profissionalizantes, cursos técnicos , entre outras opções.

adblock ativo