Bahia mantém segundo lugar em investimentos públicos

A Bahia mantém as finanças em equilíbrio, com uma das dívidas mais baixas entre os Estados, equivalendo a 57% da receita corrente líquida, e se colocando no segundo lugar em investimentos públicos do país. A informação foi dada pelo secretário da Fazenda, Manoel Vitório, durante audiência pública na Assembleia Legislativa sobre as contas do Estado, realizada na terça-feira (6). Conforme o gestor, de janeiro a abril, a Bahia investiu R$ 555,8 milhões, ficando mais uma vez atrás apenas de São Paulo, cujos investimentos somaram R$ 904,6 milhões. O terceiro lugar coube ao Paraná, com R$ 280,3 milhões - metade do total investido pelo governo baiano.

Apesar da significativa redução nas previsões quanto ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2019, após recuo de 0,2% no primeiro trimestre, destacou Manoel Vitório, o governo baiano “preserva o bom desempenho fiscal dos últimos anos, o que lhe permite pagar em dia os servidores e fornecedores e, ao mesmo tempo, se firmar entre os líderes do país em investimentos”. O secretário lembrou, ainda, que entre 2015 e 2018, a Bahia investiu R$ 10,3 bilhões, valor proporcionalmente maior que o alcançado por São Paulo, líder nacional nos últimos quatro anos. “O governo paulista, tendo investido R$ 31,9 bilhões no mesmo período, possui orçamento cinco vezes maior que o baiano”, pontuou.

Os bons indicadores, para o gestor estadual, têm mérito adicional por ocorrerem num Estado que tem a maior parte do seu território na região do Semiárido e que, em função disso, tem ampliado nos últimos anos a proporção entre o orçamento público e o PIB estadual. Esta relação chegou a 18%, percentual que é o dobro daquele registrado, por exemplo, em São Paulo. “A Bahia está sujeita às mesmas condições econômicas desfavoráveis que têm inibido os investimentos em outras unidades da Federação, mas a melhoria contínua da arrecadação, a política de qualidade do gasto público e a ênfase nos investimentos em obras e serviços que atendem a demandas estratégicas da sociedade têm marcado a atuação do Estado. Sob a liderança do governador Rui Costa, a Bahia vem associando o equilíbrio fiscal aos investimentos necessários para favorecer a retomada da atividade econômica, em um exemplo de política anticíclica”, avaliou Manoel Vitório.

O secretário ressaltou, ainda, que o governo baiano vai continuar buscando o controle dos gastos públicos e o crescimento das receitas próprias para assegurar a capacidade de investimento. “O gasto com investimento qualifica a infraestrutura, amplia os serviços, atrai investidores privados, gera emprego e renda e estimula a economia”, disse. Segundo ele, os investimentos do Estado nos primeiros meses de 2019 destinaram-se principalmente às áreas de mobilidade urbana, recuperação de rodovias, saneamento básico, abastecimento de água, saúde, contenção de encostas, agricultura e meio ambiente, segurança, barragens e educação.

