Bahia lidera ranking de turistas estrangeiros entre os Estados nordestinos

A Bahia lidera o ranking de turistas estrangeiros entre os Estados nordestinos e ocupa o sexto lugar nacional. Os dados são da Polícia Federal, divulgados pelo Ministério do Turismo, que apontam, também, que o Brasil alcançou recorde de entrada de turistas vindos de outros países em 2017, contabilizando 6,5 milhões de visitantes - número um pouco maior do que o registrado nos anos da Olimpíada e da Copa do Mundo.

Ao analisar as informações, o secretário do Turismo do Estado, José Alves, ressalta que o governo estadual tem atuado com ênfase na promoção da Bahia, visando ampliar a presença do turista estrangeiro. “Uma das ferramentas deste trabalho é o Calendário de Ações Promocionais, que prevê a divulgação das 13 zonas turísticas em dezenas de feiras internacionais, onde apresentamos a riqueza da nossa história e cultura, as belezas naturais, a gastronomia e a infraestrutura, além de simpatia e profissionalismo”.

Conforma a pesquisa, a Bahia recepcionou 157.913 turistas estrangeiros no ano passado, enquanto Pernambuco registrou a entrada de 83.151 visitantes de outras nacionalidades e o Ceará teve a preferência de 74.497 pessoas vindas de outros países. Já na lista dos principais emissores de turistas internacionais, a Argentina continua em primeiro lugar, com 2.622.327 visitantes, 14,3% a mais que em 2016. O país vizinho responde por quase 40% de todos os turistas internacionais que o Brasil recebe. Em segundo lugar ficam os Estados Unidos, com 475,2 mil viajantes, registrando uma queda de 7% em relação ao ano anterior. O Chile fica na terceira colocação, com 342,1 mil pessoas, 5,2% a mais que 2016.

