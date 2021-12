A Bahia gerou 2.362 postos de trabalho com carteira assinada em junho de 2019, de acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que são sistematizadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). O resultado decorre da diferença entre 46.922 admissões e 44.560 desligamentos. Com este saldo de postos de trabalho, a Bahia ocupou a primeira posição dentre os Estados nordestinos e a quarta dentre os Estados brasileiros em junho de 2019.

O secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, avaliou os números. “Mais uma vez, a Bahia lidera o Nordeste na geração de empregos formais, desta vez ocupando a quarta posição nacionalmente. Este resultado comprova as políticas públicas acertadas do Governo do Estado como indutor do desenvolvimento, com a realização de grandes obras de infraestrutura, e apoio à agricultura, bem como a atração de novos empreendimentos. Vale ressaltar que, no acumulado deste ano, a Bahia gerou 29.406 novos empregos, o maior saldo da região Nordeste”, destaca.

Setorialmente, em junho, sete segmentos contabilizaram saldos positivos: Construção Civil (+1.563 postos), Serviços (+934 postos), Comércio (+470 postos), Indústria de Transformação (+194 postos), Extrativa Mineral (+67 postos), Serviços Industriais de Utilidade Pública (+25 postos) e Administração Pública (+9 postos). Por outro lado, apenas a Agropecuária (-900 postos) registrou saldo negativo. No primeiro semestre, sete setores de atividade registraram saldos positivos: Construção Civil (+10.055 postos), Serviços (+8.830 postos), Agropecuária (+7.706 postos), Indústria de Transformação (+3.754 postos), Extrativa Mineral (+526 postos), Administração Pública (+417 postos) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (+252 postos). Em contrapartida, Comércio (-2.134 postos) apresentou saldo negativo.

Na relação do saldo de postos de trabalho em que a Bahia ocupou a primeira posição dentre os Estados nordestinos e a quarta dentre os Estados brasileiros em junho de 2019, o desempenho foi seguida pelo Maranhão (+2.001 postos), Piauí (+1.308 postos), Rio Grande do Norte (+1.237 postos) e Sergipe (+265 postos). Os outros Estados da região apresentaram desempenho negativo: Alagoas (-861 postos), Paraíba (-795 postos), Pernambuco (-253 postos) e Ceará (-122 postos).

