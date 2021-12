Bahia gera 1.211 postos de trabalho em janeiro deste ano

A Bahia gerou novos 1.211 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro de 2019. O resultado positivo decorre da diferença entre 48.504 admissões e 47.293 desligamentos. O saldo de janeiro deste ano foi maior que o resultado de dezembro de 2018, quando 11.705 postos de trabalho foram suprimidos, sem as declarações fora do prazo. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sistematizadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI).

O secretário estadual do Planejamento do Estado da Bahia, Walter Pinheiro, considera que estes números positivos são fruto das políticas públicas de geração de emprego do Governo da Bahia. “Em um cenário nacional de crise econômica, a Bahia inicia o ano de 2019 com um importante resultado na geração de postos de trabalho, destacando-se como o único Estado do Nordeste com saldo positivo. O destaque para setores como Construção Civil e Agropecuária revela o impacto das políticas para o meio rural como um dos principais vetores do desenvolvimento e a importância das obras de infraestrutura, com a construção de estradas, escolas e hospitais, além da atração de novos empreendimentos para a Bahia".

Setorialmente, em janeiro, cinco segmentos contabilizaram saldos positivos: Construção Civil (+1.873 postos), Agropecuária (+684 postos), Indústria de Transformação (+391 postos), Extrativa Mineral (+157 postos) e Serviços (+100 postos). Comércio (-1.756 postos), Serviços Industriais de Utilidade Pública (-211 postos) e Administração Pública (-27 postos) eliminaram posições de trabalho com carteira assinada.

No Nordeste

Em relação ao saldo de postos de trabalho, a Bahia (+1.211 postos) ocupou a primeira posição dentre os Estados nordestinos e a 11ª dentre os Estados brasileiros, em janeiro de 2019. No Nordeste, apenas a Bahia registrou saldo positivo. Todos os outros oito Estados da região apresentaram desempenho negativo no primeiro mês do ano: Paraíba (-7.845 postos), Pernambuco (-7.242 postos), Alagoas (-5.034 postos), Ceará (-4.982 postos), Piauí (-1.905 postos), Sergipe (-1.757 postos), Maranhão (-1.366 postos) e Rio Grande do Norte (-1.359 postos).

Na RMS e no interior

Sobre os dados referentes aos saldos de empregos distribuídos no Estado em janeiro de 2019, constatou-se perda de emprego na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e geração no interior. Na RMS foram encerrados 180 postos de trabalho no primeiro mês do ano e no interior foram geradas 1.391 posições celetistas.

