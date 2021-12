Bahia ganha voo internacional para o Panamá

Um novo voo semanal da Bahia para o Panamá, na América Central, está previsto para ser iniciado no dia 24 de julho, deste ano. O anúncio, divulgado nesta terça-feira (30), em coletiva de imprensa, é fruto da parceria entre a Secretaria do Turismo do Estado e a empresa Copa Airlines, que disponibilizarão o novo voo ligando Salvador à capital panamenha. O secretário José Alves explica que a ação integra a política do Governo do Estado para o incremento do turismo doméstico e internacional. “Nosso objetivo é proporcionar não apenas a chegada de turistas, mas também facilitar que baianos possam viajar. É o resultado de ações e investimentos que estamos realizando em conjunto com as companhias aéreas para a prospecção desses voos e para a divulgação da Bahia como destino”.

A cada voo novo que é disponibilizado para a Bahia, completa o gestor, mais o Estado está sendo promovido no exterior e atraindo cada vez mais turistas. Com a nova conexão, até o final do ano, a Bahia passa a contar com 29 frequências semanais internacionais. De acordo com o diretor da Copa Airlines no Brasil, Emerson Sanglard, a Bahia foi escolhida pelo seu grande potencial turístico. “A partir do Panamá, turistas das Américas do Norte e Central e do Caribe poderão chegar aqui, num voo de cinco horas para curtir as maravilhas desse lugar. É uma via de mão dupla que vai ser muito positiva e ajudar a atrair muitos negócios para essa região”.

O voo CM475, com duas frequências semanais, sairá de Salvador às quartas-feiras e sábados às 1h45, e chegará ao Panamá às 6h39min (horários locais). O voo de volta, CM474 sairá do Panamá às terças-feiras e sextas às 15h24min e chegará às 00h30 a Salvador (horários locais). Os voos serão operados por um Boeing 737-800 com capacidade para 16 passageiros em classe executiva e 138 passageiros na cabine principal.

