Bahia está entre os cinco estados com maior número de inscrições do ENEM 2019

O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019 já ultrapassa dois milhões de estudantes. A marca foi atingida às 21h40 dessa terça-feira (7), segundo dia dedicado ao procedimento. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), as regiões Nordeste e Sudeste concentram cerca de 70% dos participantes até o momento. A Bahia está entre os cinco estados com maior número de inscrições.

Em todo o país, cinco Estados concentram as maiores quantidades de interessados em participar do Exame e contabilizam, juntos, 47,71% do total. São eles: São Paulo, com 314.494 inscritos (15,72%); Minas Gerais, com 194.390 (9,72%); Bahia, com 171.092 (8,55%); Rio de Janeiro, com 140.992 (7,05%); e Ceará, com 133.460 (6,67%).

O prazo para a realização da inscrição será encerrado em 17 de maio, às 23h59, de acordo com o horário oficial de Brasília. Todas as pessoas devem fazer o procedimento, na Página do Participante do ENEM, independentemente de ter sido autorizada a isenção. Os pagantes devem emitir a Guia de Recolhimento da União no valor de R$ 85 e pagá-la até o dia 23 de maio. As provas acontecem em 03 e 10 de novembro, em dois domingos consecutivos.

Guia ENEM 2019

A nota do Enem 2019 poderá ser usada em programas de acesso ao Ensino Superior – como o Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ), o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e para estudar em Portugal – além de ser critério para a seleção no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Por atuar com educação há 15 anos e ser o maior programa de inclusão educacional do país, o Educa Mais Brasil disponibiliza gratuitamente o Guia ENEM 2019 , que pode ser acessado diretamente no site do Educa, por meio de computadores e dispositivos móveis. A ferramenta apresenta para os usuários os assuntos mais recorrentes no ENEM, segmentados por disciplinas e também por tópicos mais populares.

