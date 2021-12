Bahia é protagonista no segmento de energias renováveis

A Bahia superou o Rio Grande do Norte em número de parques eólicos em operação, neste mês de abril: são 156 (3.927MW) contra 152 (4.053 MW). A informação foi publicada no Informe Executivo de Energias Renováveis, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE). O Estado investiu R$ 15,4 bilhões, sendo que mais de 19 municípios foram beneficiados.

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, afirma que ultrapassar o Rio Grande do Norte em potência instalada é uma questão de tempo, já que o Estado tem apenas dois parques em construção, enquanto a Bahia tem 38 e muitos deles entrarão em operação ainda este ano. "A cada novo parque eólico, que entra em operação, a Bahia desponta. Os bons ventos do Estado e a política de atração de investimentos do governo baiano têm nos tornado uma locomotiva de desenvolvimento, emprego e renda, sobretudo para nosso povo do semiárido", analisa o gestor.

A Bahia é líder nacional no cadastramento de projetos eólicos (31,8%) e solares fotovoltaicos (25,5%) para o leilão de junho de 2019. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) cadastrou 1.581 empreendimentos, somando 51.204 MW, em 20 Estados, sendo 456 projetos que somam 14 GW da Bahia. O Rio Grande do Norte veio em seguida, com 10.518 MW em 305 empreendimentos e o Piauí ficou com a terceira colocação, com 8.782 MW em 258 projetos.

