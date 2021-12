Bahia e Portugal fazem parcerias para incrementar o turismo na Bahia

Com o propósito de estreitar a relação com os profissionais do setor turístico e fortalecer a marca da Bahia, o subsecretário estadual do Turismo do Estado, Benedito Braga, reuniu-se, nesta quinta-feira (1º), com dirigentes da TAP Air Portugal. Em pauta, um plano estratégico com o objetivo de ampliar o fluxo turístico. Entre as ações para incrementar o turismo baiano, a serem realizadas até domingo (4), está a divulgação das 13 zonas turísticas ao trade da Europa. O acarajé e a capoeira também são âncoras para a atração de visitantes e a divulgação da cultura baiana.

No ranking dos que mais visitam o Brasil, turistas portugueses ocupam a quinta posição entre os países europeus. A participação da Bahia na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), conforme o conforme o subsecretário, aponta para o futuro dessa aproximação entre as duas sociedades. Desenhado para promover a diversidade de produtos turísticos, o estande da Bahia na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) - salão referência para a indústria do Turismo nacional e internacional - conta com a presença da equipe técnica da Bahiatursa e da diretora de Promoção, Regina Ahmed.

