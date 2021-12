Bahia é o primeiro Estado do Nordeste em inscrição no ENEM 2018

A Bahia é o primeiro Estado do Nordeste e o terceiro no Brasil em número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ficando atrás de Minas Gerais e São Paulo. Este ano, em território baiano, 398.490 mil estudantes foram confirmados na inscrição de 2018. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), são 5,5 milhões de inscritos confirmados em todo o país. As provas do ENEM serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro e as notas podem ser usadas para concorrer a vagas no Ensino Superior pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), a bolsas pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI) e a financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia realiza, desde o ano passado, o projeto ENEM 100%, que visa orientar, mobilizar e fomentar a participação dos estudantes da rede para a realização das provas do ENEM. “Este projeto engloba ações estratégicas voltadas para o fortalecimento das aprendizagens e funciona por etapas, que incluem a mobilização das unidades escolares; a inscrição e o registro dos inscritos; e o fortalecimento das aprendizagens”, destacou o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro. Ainda dentro das ações do ENEM 100%, o gestor destaca o Redijaê, que propõe os estudantes a escreverem e enviarem suas redações para o ambiente virtual da Plataforma Anísio Teixeira. Os textos são corrigidos por professores da rede estadual e por estudantes de universidades públicas e particulares e devolvidas para os alunos, com as observações necessárias para o aperfeiçoamento da escrita dissertativa.

Aulões e videoaulas também fazem parte do ENEM 100%, dentro da fase preparatória, que acontecem até outubro. Uma das etapas iniciais do projeto, o DIA D ENEM 100% foi realizado nas unidades escolares, no mês passado, com o objetivo de estimular os alunos a regularizarem os seus documentos (RG e CPF) e a realizaram a inscrição, disponibilizando computadores, com professores, gestores e técnicos auxiliando no processo. O ENEM 100% envolve, também, o apoio logístico (transporte) para candidatos, nos dias da provas.

adblock ativo