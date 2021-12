Bahia é o Estado que mais gerou postos de trabalhos nas micro e pequenas empresas

A Bahia foi o Estado nordestino que mais gerou empregos através das Micro e Pequenas Empresas (MPE), em 2017. Elas foram responsáveis pela geração de 14.929 mil empregos de janeiro a novembro. O levantamento foi feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Os resultados mostram uma guinada das MPE baianas, em relação a novembro de 2016, quando registraram uma queda de 19 postos de trabalho. Já no mesmo mês, em 2017, a Bahia se destacou como o terceiro Estado a gerar mais empregos em seus pequenos negócios, com um registro de 3.018 postos de trabalho, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

